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Знаменитый биатлонист обвинил лидера сборной России в трусости

1.7тЧитать материал на украинском

Знаменитый норвежский биатлонист Тарьей Бе обвинил лидера сборной России Александра Логинова в трусости.

Логинов и Бе

Логинов и Бе

Ранее биатлонист сборной России не стал отвечать на вопросы, касающиеся его допингового прошлого. По словам Бе, подобное поведение является "проявлением трусости".

"Ты должен говорить не только тогда, когда получаешь медали. Надо иметь смелость отвечать на острые вопросы", — отметил 30-летний норвежец в интервью NRK.

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Брат спортсмена Йоханнес Бе и французский биатлонист Мартен Фуркад также негативно высказывались о россиянине. Оба спортсмена припомнили Логинову его дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которая продлилась с 2014 по 2016 года.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Тег
сборная России по биатлону
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