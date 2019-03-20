Знаменитый биатлонист обвинил лидера сборной России в трусости

Знаменитый норвежский биатлонист Тарьей Бе обвинил лидера сборной России Александра Логинова в трусости.

Логинов и Бе

Ранее биатлонист сборной России не стал отвечать на вопросы, касающиеся его допингового прошлого. По словам Бе, подобное поведение является "проявлением трусости".

"Ты должен говорить не только тогда, когда получаешь медали. Надо иметь смелость отвечать на острые вопросы", — отметил 30-летний норвежец в интервью NRK.

Брат спортсмена Йоханнес Бе и французский биатлонист Мартен Фуркад также негативно высказывались о россиянине. Оба спортсмена припомнили Логинову его дисквалификацию за применение запрещенных препаратов, которая продлилась с 2014 по 2016 года.

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