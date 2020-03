Знаменитая финская биатлонистка Кайса Макарайнен объявила о завершении спортивной карьеры.

37-летняя спортсменка, которая трижды выигрывала Кубок мира (2010/11, 2013/14, 2017/18), провела последнюю гонку в финском Контиолахти, разрыдавшись на финише пасьюта.

She was so close to a final podium in her last race! A great performance in 4th for @kmakarainen 🇫🇮 in the #KON20 women pursuit. See the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/6wpcrXySCA