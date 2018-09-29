''Не жалею'': знаменитая биатлонистка объяснила, почему сменила Россию на Украину

Биатлонистка Ольга Абрамова заявила, что она перешла из российской сборной в украинскую из-за тренера.

"Я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное — это лишь нюансы", — рассказала Абрамова в интервью пресс-службе ФБУ.

Ольга Абрамова

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Спортсменка рассказала о том, как окружение восприняло ее переезд:

"Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная России, не совсем правильно. Тем не менее я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею", - отметила биталонистка.

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.