Зайцева оправдала сексом допинг-скандал

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева объяснила сексом с мужем наличие в её допинг-пробе ДНК мужчины.

Как заявила спортсменка в интервью Der Spiegel, в то время она хотела забеременеть и родить второго ребенка. После секса в анализы с частичками спермы попала чужая ДНК. Впоследствии экспертиза установила, что она принадлежит Петру Трифонову – супругу Ольги.

Член медицинской комиссии МОК Арне Люнквист считает, что такое невозможно.

"ДНК человека является очень личным показателем, ею нельзя поделиться во время секса. Поэтому я бы сказал точно, что такое объяснение можно отклонить", – цитирует Люнквиста Skisport со ссылкой на Der Spiegel.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, у спортсменок отобрали "серебро", завоеванное на Играх-2014 в эстафете.

Отметим, что Зайцева объявила о завершении карьеры в 2015 году. Напомним, Россия лишилась уже 11 медалей сочинской Олимпиады и утратила победу в общем зачете.