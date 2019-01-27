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''Знали, что будет провал'': главный тренер объяснил неудачи сборной Украины по биатлону

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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин назвал причины катастрофического выступления команды на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце.

"Когда мы прошли первый круг, то специально отказались от среднегорных сборов. Возможно в ноябре мы неправильно подошли к сезону. Исходили из того, что первый этап будет на среднегорье, и зашли в сезон с обкатки в среднегорье. Конечно, понимаем, что стоило зайти в сезон с равнины. Видимо, так было бы правильнее. Мы знали, что это будет провал, но не думали, что он будет настолько сильный", - заявил Прокунин в интервью UA:БІАТЛОН.

Андрей Прокунин

Андрей Прокунин

UA:БІАТЛОН

По словам наставника целью национальной команды было стабильное выступление.

"Дело даже не в пике. Наша задача пройти относительно ровно – без спадов и провалов. К сожалению, у нас и подъемов особых не было. За исключением, пожалуй, выступления в Нове Место. И Оберхоф был неплохой. Конечно, после этих гонок была бы другая ситуация и в Рупольдинге, и Антхольце. Сейчас негативный фон, он подогревает весь остальной информационный повод по тренерскому штабу и так далее. Но я надеюсь, что мы все же не ошиблись с тренерами, с медицинским персоналом, и та работа, которую мы сделали, не может просто так пропасть. Вопрос времени, когда Вита и Валентина наберут свои оптимальные кондиции, и продемонстрируют всю свою силу", – сказал Прокунин.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Андрей Прокунин
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Ясинский Николай
Ясинский Николай
О какой проделанной работе он вообще говорит?Он вместе с командой вместо тренировок по барах отдыхал.
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Юг Руси
Юг Руси
Опозорились на весьмирснами!!! Стыд и позор))))))))))))))))
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