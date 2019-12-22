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22 декабря • обновлено в 14:13
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Зидан назвал имя лучшего тренера планеты

Зидан назвал имя лучшего тренера планеты
Французский специалист дал откровенное интервью
1.5т Читать материал на украинском

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан уверен, что звания лучшего тренера планеты достоин наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

"Я уже неоднократно играл против команд, возглавляемых каталонским специалистом. Я его сильно уважаю и с нетерпением жду нашей следующей встречи в Лиге чемпионов. Думаю, что Пеп — лучший тренер в мире", — сказал французский специалист в интервью Goal.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Влада Седан, невеста игрока "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко рассказала, какое впечатление на нее произвел главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Зинедин Зидан Пеп Гвардиола
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