Женский пасьют 6-го этапа Кубка мира по биатлону: где Украина

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не сумела побороться за медали в женском пасьюте на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Пять промахов и проблемы с ходом откинули единственную представительницу нашей страны на 35-ю строчку.

Еще одна украинка Валентина Семеренко должна била принять участие в гонке, однако на старт так и не вышла.

Анастасия Меркушина biathlon.com.ua

Новости Лучшие биатлонисты Украины опередили всех россиян в спринте на Кубке мира

Из-за сильного ветра ни одной из спортсменок не удалось отстреляться на "ноль". "Золото" гонки завоевала итальянка Доротея Виррер, которая на шесть секунд опередила немку Лауру Дальмайер. "Бронзу" гонки добыла еще одна итальянская биатлонистка Лиза Витоцци. Неточная стрельба на третьем огневом рубеже стоила немецкой спортсменке вышей ступени на пьедестале.

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