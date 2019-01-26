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Женский пасьют 6-го этапа Кубка мира по биатлону: где Украина

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина не сумела побороться за медали в женском пасьюте на этапе Кубка мира, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Пять промахов и проблемы с ходом откинули единственную представительницу нашей страны на 35-ю строчку.

Еще одна украинка Валентина Семеренко должна била принять участие в гонке, однако на старт так и не вышла.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

biathlon.com.ua

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Лучшие биатлонисты Украины опередили всех россиян в спринте на Кубке мира

Из-за сильного ветра ни одной из спортсменок не удалось отстреляться на "ноль". "Золото" гонки завоевала итальянка Доротея Виррер, которая на шесть секунд опередила немку Лауру Дальмайер. "Бронзу" гонки добыла еще одна итальянская биатлонистка Лиза Витоцци. Неточная стрельба на третьем огневом рубеже стоила немецкой спортсменке вышей ступени на пьедестале.

Женский пасьют 6-го этапа Кубка мира по биатлону: где Украина

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Анастасия МеркушинаДоротея Вирер
Место
ИталияАнтхольц
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