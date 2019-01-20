Женский масс-старт на Кубке мира по биатлону завершился громкой сенсацией

Женским масс-стартом на 12.5 км в немецком городе Рупольдинг завершился пятый этап Кубка мира по биатлону-2019. Украина в этой дисциплине представлена не была.

Гонку сенсационно выиграла немецкая биатлонистка Франциска Пройс, впервые в карьере завоевав "золото" этого турнира. Для сборной Германии это стало первой победой в сезоне Кубка мира 2018/2019.

A mad dash to the finish line and at the end it's utter delight for Franziska Preuss infront of her home crowd - the German wins 0.2 seconds ahead of Ingrid Landmark Tandrevold! #RUH19 😲🇩🇪



Watch the women's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VLyzF0c2DI — IBU World Cup (@IBU_WC) 20 января 2019 г.

Франциска Пройс DW

В финишном створе 24-летняя немка была сильнее норвежки Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Третью строчку заняла Паулина Фиалкова из Словакии.

Кубок мира продолжится этапом в итальянском городе Антхольц (Антерсельва) с 24 по 27 января 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в мужском масс-старте занял предпоследнее 29-е место.

Ранее в мужской эстафете сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали. Женская сборная Украины свою эстафету завершила на 15-м месте.

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