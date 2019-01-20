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Женский масс-старт на Кубке мира по биатлону завершился громкой сенсацией

6.1тЧитать материал на украинском

Женским масс-стартом на 12.5 км в немецком городе Рупольдинг завершился пятый этап Кубка мира по биатлону-2019. Украина в этой дисциплине представлена не была.

Гонку сенсационно выиграла немецкая биатлонистка Франциска Пройс, впервые в карьере завоевав "золото" этого турнира. Для сборной Германии это стало первой победой в сезоне Кубка мира 2018/2019.

Франциска Пройс

Франциска Пройс

DW

В финишном створе 24-летняя немка была сильнее норвежки Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Третью строчку заняла Паулина Фиалкова из Словакии.

Кубок мира продолжится этапом в итальянском городе Антхольц (Антерсельва) с 24 по 27 января 2019 года.

Женский масс-старт на Кубке мира по биатлону завершился громкой сенсацией

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5-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и отчеты

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в мужском масс-старте занял предпоследнее 29-е место.

Ранее в мужской эстафете сборная Украины по биатлону упустила возможность побороться за медали. Женская сборная Украины свою эстафету завершила на 15-м месте.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Место
ГерманияРупольдинг
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