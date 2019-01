Женский масс-старт на Кубке мира по биатлону завершился громкой сенсацией

Женским масс-стартом на 12.5 км в немецком городе Рупольдинг завершился пятый этап Кубка мира по биатлону-2019. Украина в этой дисциплине представлена не была.

Гонку сенсационно выиграла немецкая биатлонистка Франциска Пройс, впервые в карьере завоевав "золото" этого турнира. Для сборной Германии это стало первой победой в сезоне Кубка мира 2018/2019.

A mad dash to the finish line and at the end it's utter delight for Franziska Preuss infront of her home crowd - the German wins 0.2 seconds ahead of Ingrid Landmark Tandrevold! #RUH19 😲🇩🇪



Watch the women's mass start live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/VLyzF0c2DI