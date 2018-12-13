Женская сборная Украины по биатлону понесла потерю

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не сможет принять участие в спринтерской гонке 2-го этапа Кубка мира. У 28-летней киевлянки усилились боли в горле, которые возникли еще в Поклюке.
Юлия Джима
Вместо олимпийской чемпионки на самую быструю гонку этапа наши тренеры поставили Ольгу Абрамову, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины. Полный стартовый состав нашей женской сборной на спринт (13 декабря, 15:15) выглядит следующим образом:
14. Анастасия Меркушина
32. Валя Семеренко
51. Вита Семеренко
60. Ольга Абрамова
93. Елена Пидгрушная
Напомним, что на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.
Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.
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