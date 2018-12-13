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Женская сборная Украины по биатлону понесла потерю

1.4тЧитать материал на украинском

Лидер сборной Украины по биатлону Юлия Джима не сможет принять участие в спринтерской гонке 2-го этапа Кубка мира. У 28-летней киевлянки усилились боли в горле, которые возникли еще в Поклюке.

Юлия Джима

Юлия Джима

Вместо олимпийской чемпионки на самую быструю гонку этапа наши тренеры поставили Ольгу Абрамову, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины. Полный стартовый состав нашей женской сборной на спринт (13 декабря, 15:15) выглядит следующим образом:

14. Анастасия Меркушина

32. Валя Семеренко

51. Вита Семеренко

60. Ольга Абрамова

93. Елена Пидгрушная

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Напомним, что на 1-м этапе Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку. Благодаря этому триумфу наша сборная завоевала лидерство в Кубке наций.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе КМ Анастасия Меркушина и Артем Тищенко великолепно провели индивидуальную смешанную биатлонную эстафету, завоевав бронзовые награды.

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Юлия Джима
Место
АвстрияХохфильцен
Тег
Сборная Украины по биатлону
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