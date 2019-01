Страшные падения и сенсационный итог: состоялась женская эстафета Кубка мира по биатлону

Женской эстафетой в Оберхофе продолжился 4-й этап Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе Юлии Журавок, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Анастасии Меркушиной заняла 8-е место.

Just like yesterday, the women will be on the 2km loop -- but with the snow covered tracks, those 6km in total will be tough for every athlete. #OBE19 🌨️❄️



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6p1ytUujSE — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

Соревнование проходило при сильном порывистом ветре и мокром снеге, что наложило отпечаток на сражение. Биатлонистки боролись не только с соперницами, но и с погодой. Некоторым удачно это сделать не удалось: так, австрийка Тереза Хаузер сломала винтовку во время своего падения.

Самый эффектный полет организовали немка и россиянка. Сперва Хильдебранд кубарем упала в кювет, Васильева не смогла вовремя сориентироваться, зацепила немецкую спортсменку и также улетела с трассы.

Awful luck for @OESVbiathlon - Lisa Theresa Hauser takes a tumble in the deep snow and her entire rifle is covered in snow. Let's hope she is fine and the rifle isn't damaged! #OBE19 😨



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nrOZNf85Ee — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

There's a lot of deep snow on the tracks, making life difficult -- this time Germany and Russia are tumbling on a downhill. 😣#OBE19



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/6c9UICcgJk — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

Стартовавшая первой украинка Журавок сделала акцент на точность и в сложнейших погодных условиях провела стрельбу удачно, но крайне слабая скорость откинула ее в арьергард пелетона. Юлия передала эстафету лишь 14-й с отставанием в 1:26.1.

It's @lisa_vittozzi who leads the way after the first 6km but it could still all change! #OBE19



Follow the women's relay on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/l6ax8WVqNB — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 января 2019 г.

Юлия Джима также допустила всего по одному неточному выстрелу, и отправила в бой Виту Семеренко с 11-го места (+1:43.4). Ветеран украинской команды провела блестяще свой этап.

32-летняя сумчанка удачно воспользовалась провалом конкуренток, точно отстреляла и подняла Украину на 6-ю строчку (1:15.18).

Анастасия Меркушина не смогла поддержать почин своей партнерши по команде и "застрелилась" на последнем огневом рубеже. Два штрафных круга в итоге привели к 8-й позиции на финише.

Победу сенсационно добыли россиянки, обойдя хозяев этапа - немок. Третье место у Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой эстафете сезона на 2-м этапе наша команда в составе Насти Меркушиной, Вита и Вали Семеренко и Елены Пидгрушной заняла 8-е место.

