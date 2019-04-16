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/Новости биатлона

"Зеленский или Порошенко?" Джима "оригинально" ответила про выборы

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Один из лидеров сборной Украины по биатлону Юлия Джима на вопрос о президентских выборах-2019 ответила так, как обычно отвечают наши спортсмены, пытаясь уйти от острой темы.

Юлия Джима

Юлия Джима

Instagram

"Жду 21 апреля, как и все. Сходила бы я на дебаты? Разве что, если бы меня пригласили дебатировать, то пошла бы, а посмотреть – наверное, нет. Политиком быть не хочу. Для того, чтобы туда идти, нужно четко понимать, что и как ты хочешь поменять, и как это возможно сделать. К тому же, с моим характером, политик из меня никудышный. Наверное, это не мое дело вообще. Зеленский или Порошенко? Cпорт вне политики", - сказала Джима в интервью biathlon.com.ua.

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Ранее Джима заявила, что продолжение ее спортивной карьеры целиком зависит от состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля боксер Александр Усик резко обратился к украинцам из-за "бреда" с дебатами.

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Персона
Юлия Джима
Тег
Выборы 2019
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ! (ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать)!!!
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