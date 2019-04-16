"Зеленский или Порошенко?" Джима "оригинально" ответила про выборы

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Юлия Джима на вопрос о президентских выборах-2019 ответила так, как обычно отвечают наши спортсмены, пытаясь уйти от острой темы.

Юлия Джима Instagram

"Жду 21 апреля, как и все. Сходила бы я на дебаты? Разве что, если бы меня пригласили дебатировать, то пошла бы, а посмотреть – наверное, нет. Политиком быть не хочу. Для того, чтобы туда идти, нужно четко понимать, что и как ты хочешь поменять, и как это возможно сделать. К тому же, с моим характером, политик из меня никудышный. Наверное, это не мое дело вообще. Зеленский или Порошенко? Cпорт вне политики", - сказала Джима в интервью biathlon.com.ua.

Ранее Джима заявила, что продолжение ее спортивной карьеры целиком зависит от состояния здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля боксер Александр Усик резко обратился к украинцам из-за "бреда" с дебатами.

О спорте и не только – в нашем Instagram!