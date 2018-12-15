''Застрелился'': на Кубке мира по биатлону прогремела сенсация

Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Один из фаворитов соревнований Йоханесс Бе провалил выступление, финишировав 9-м.

Норвежский биатлонист уверенно стартовал в гонке, однако три промаха во второй стрельбе выбросили его из борьбы за пьедестал, позволив Мартену Фуркаду выиграть гонку. Вторым к финишу пришел Пайпер, всего на три секунды опередив Кристенсена.

Йоханесс Бе

Мартен Фуркад

Украинские биатлонисты вновь остались без медалей. Дмитрий Пидручный финишировал - 26-м, а Артем Прима, который допустил три промаха на последней стойке, завершил гонку на 46-м месте.

Напомним, что в женской гонке преследования, которая также состоялась 15 декабря, единственная представительница Украины Елена Пидгрушная провалила стрельбу и сошла с дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон посоветовал россиянину Александру Логинову завершить карьеру после скандала на Кубке мира в Хохфильцене.