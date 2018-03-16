Заставляют ехать: Международный союз биатлонистов обвинили в продажности России

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли обвинил Международный союз биатлонистов (IBU) в принуждении сборных участвовать в финальном этапе Кубка мира в России.

"Здесь много конфликтов интересов. Швеция, Норвегия и Германия организовывают этапы Кубка мира, а принимает решения, где проводить соревнования, IBU. Это означает, что сборные этих стран фактически вынуждены ехать в Тюмень. IBU уже показал, что не интересуется пожеланиями спортсменов и национальных федераций. Фактов уже много, но теперь решение о том, выступать ли в России, будут принимать сами спортсмены", – цитирует Бэйли норвежское общественное телевидение NRK.

Как сообщал "Обозреватель", сборная Украины не будет выступать на этапе Кубка мира по биатлону в российской Тюмени.