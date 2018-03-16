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Заставляют ехать: Международный союз биатлонистов обвинили в продажности России

13.7тЧитать новость на украинском

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли обвинил Международный союз биатлонистов (IBU) в принуждении сборных участвовать в финальном этапе Кубка мира в России.

"Здесь много конфликтов интересов. Швеция, Норвегия и Германия организовывают этапы Кубка мира, а принимает решения, где проводить соревнования, IBU. Это означает, что сборные этих стран фактически вынуждены ехать в Тюмень. IBU уже показал, что не интересуется пожеланиями спортсменов и национальных федераций. Фактов уже много, но теперь решение о том, выступать ли в России, будут принимать сами спортсмены", – цитирует Бэйли норвежское общественное телевидение NRK.

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Кубок мира по биатлону
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