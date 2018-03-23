"Защищать честь страны!" Биатлонистка сборной Украины ответила росСМИ на вопрос о бойкоте этапа Кубка мира в РФ

Один из лидеров сборной Украины по биатлону Вита Семеренко с пониманием отнеслась к бойкоту национальной командой этапа Кубка мира в Тюмени. При этом она не считает подобный шаг разумным.

В интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс" наша соотечественница также заявила, что не будет завершать карьеру после неудачного сезона.

"На мой взгляд, непоездка на заключительный этап с конструктивом не имеют ничего общего. Просто так сложились обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению. И мне абсолютно понятно решение министра и федерации. Двигаемся дальше, я спланировала и согласовала с тренерами начало подготовки к следующему сезону и готова дальше защищать на деле честь моей страны Украины!" – сказала Вита.

Как сообщал "Обозреватель", лучшая биатлонистка Украины Юлия Джима приняла решение о завершении карьеры.