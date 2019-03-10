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Биатлонист сборной России опозорился на ЧМ, по-дурацки лишив себя медали

7.1тЧитать материал на украинском

Лидер сборной России по биатлону Евгений Гараничев лишил себя бронзовой медали чемпионата мира, пробежав лишний штрафной круг во время гонки преследования.

Евгений Гараничев

Евгений Гараничев

СБР

Перед четвертым огневым рубежом 31-летний россиянин гарантировал себе "золото" в случае чистой стрельбы и "бронзу" при одном промахе. Гараничев сделал один неточный выстрел, но решил, что не попал дважды, и ушел на два штрафных круга.

"Плохо закрылась мишень. Мне на штрафном круге кричат, что я буду уходить в топ-4. И я этого не понял, потому что французы ушли, а у меня еще круг. А потом на финише увидел, что у меня только один промах. Надо, наверное, было посмотреть на щит. Чувствовал, что не попал, даже установка так почувствовала. Я ушел не сразу, даже проводил мишень, потом уже надел винтовку и убежал. Обидно, что так получилось, потому что уходил бы с французами и боролся за третье место", – сказал Гараничев после гонки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, победу в мужском пасьюте впервые в истории Украины выиграл Дмитрий Пидручный. Позже появилось видео торжественной церемонии награждения украинца. Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны, Петр Порошенко.

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Персона
Евгений Гараничев
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
сборная России по биатлону
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
мильдоний на зрение дает, таки да...
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Почитай про мельдоний губастик мордастый, может и поймешь чего. )))))))))))))))
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Д Алексей
Д Алексей
Лашпет)) бывает , просто надо пережить позор
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