За спиной Пидручного: итоги биатлонного сезона для сборной Украины

Норвежский Холменколлен стал последним, где биатлонисты вышли на снег - этапом в Норвегии сезон 2018/19 попрощался с болельщиками.

После чемпионатов Европы и мира этап КМ в Холменколлене был как лишний шарик мороженного - вроде и хочется, и надо съесть, но уже не лезет. Для Украины выступления в Норвегии лишь подчеркнули сложность и проблемную суть всего сезона, когда в шести гонках двух команд у "сине-желтых" самым высоким было лишь 19-е место Дмитрия Пидручного в масс-старте…

Дмитрий Пидручный

OBOZREVATEL подводит итоговую черту под украинским биатлонным сезоном и считает его самым знаковым для Украины как в плане недавнего прошлого, так и в плане ближайшего будущего.

Все шло своим чередом, но выручил чемпионат мира

Еще накануне старта сезона, осенью 2018-го, было понятно - реально борьбы за медали на Кубке мира у украинцев будет мало. Больше беспокоило место в топ-10 Кубка наций у мужчин и кадровые проблемы у женщин с удержанием на тех же позициях. В итоге многое получилось, но что-то так и осталось амбициями. Всего 4 медали на КМ и ЧМ (по два золота и бронзы), локальные успехи и места обеих команд в топ-10 Кубка наций.

Медальный зачет сезона 2018/2019

Провальный в целом старт Кубка мира, "рутинный" декабрь и тяжелый январь-февраль - таким бы и остался биатлонный сезон для Украины, если бы не чемпионат мира. В Эстерсунде украинцы выступили в лучших традициях драм - Пидручный красиво "сделал" Йоханнеса Бе, на 0,3 сек упустил бронзу в спринте, а женская сборная на 0,4 сек. едва удержала свою бронзу в эстафете (тут еще можно вспомнить, как в сингл-миксте на эстафете Пидручный и Меркушина немного не дотянули до 3-го места). И все-это на пике формы и морально-волевых. Но красиво и эффективно.

Сначала о хорошем: мужчины и успокоили, и радовали

В этом сезоне мужская сборная Украины в основном была "скрытой лошадкой", которая благодаря Пидручному под конец стала выглядеть как маститый скакун. Но в целом пора уже вынести фактор Пидручного за скобки и охарактеризовать всю команду.

Конечно, много где ожиданий было больше, и качество многих украинских биатлонистов (особенно ходом по трассе) явно разочаровывает. Но в целом Юрай Санитра с биатлонистами сняли ряд вопросов, стоявших остро в прошлое межсезонье.

Юрай Санитра biathlon.com.ua

У сборной был неплохой костяк с ярко-выраженным лидером, а к этой компании постоянно подключалась молодежь или уже созревшие для выхода на следующий уровень спортсмены. То есть, велась гармоничная работа и под результат, и на перспективу. В целом же "сине-желтых" Санитра подготовил так, что болельщики всегда ждали (и получали) реальную борьбу за топ-10 в любых гонках и достойные результаты.

Проблемой оставалось лишь два фактора: низкая скорость хода по трассе и трудности Сергея Семенова. Первое - уже традиционный, но многогранный вопрос всего украинского биатлона. Нужно лучше готовить молодых спортсменов, лучше тренироваться и вводить новые программы с поддержкой - со всем этим в Украине сейчас довольно слабо. Поэтому и нынешние результаты этого сезона должны восприниматься положительно, а дополнительную уверенность должна придавать работа на перспективу. Если Санитра не сдаст в работе (и не просчитается в подготовке), а молодежь найдет условия и мотивацию для хорошего роста, то в следующем сезоне уровень мужской сборной должен быть гораздо выше.

Тарас Лесюк biathlon.com.ua

Второе - Семенов. Еще несколько лет назад один из лучших биатлонистов Украины в этом сезоне явно разочаровал и почти не принес пользы команде. Но недавно ситуацию разъяснил Санитра: "Сейчас его организм не отвечает на импульсы, которые дают тренировочные нагрузки. Поэтому первое, что ему надо сделать по окончании сезона - обратиться к врачам, чтобы сделать очень серьезное обследование и найти причины существующих у Сергея проблем. Если это не удастся решить, то Семенов уже не сможет выйти на уровень трехлетней давности", - сказал тренер в интервью biathlon.com.ua. По сути это означает, что в случае неутешительных выводов врачей Семенову придется попрощаться с большим биатлоном.

Ну и Пидручный - наше "главное оружие", топ-игрок, который делает результат для таких команд как Украина. Здесь сошлось все - Дмитрий выложился на полную и демонстрировал супер-скорость, а тренерам удалось отлично вывести его форму к чемпионату мира. Да, на этапах КМ были и к капитану небольшие вопросы, но учитывая его загруженность и ритм (Пидручный бежал практически везде), здесь стоит сделать скидку. С другой стороны, чуть больше везения, и у Дмитрия могло быть еще две медали в ЧМ.

В целом же этот сезон дал четкое понимание, что эта команда хорошо сформирована и может сражаться за высокие места. Есть уверенность, четкость и понимание, куда двигаться дальше - остальное в случае усердной работы приложится.

Женщины не смогли избавиться от проблем и остались в подвешенном состоянии

Для женской сборной сезон 2018/2019 должен был стать сезоном перемен, которых уже слегка заждались. Команда нуждалась в перестройке и свежей крови, чтобы в будущем получить новый импульс и иметь надежды на Олимпиаду-2022. Но этого не случилось.

Женская сборная Украины

Еще в марте прошлого года в федерации были решительно настроены насчет будущего в сборной Пидгрушной и сестер Семеренко, то позже все улеглось - при любых обстоятельствах эта тройка ездила на все этапы и бежала старты.

Но если Пидгрушная начала сезон неплохо и демонстрировала самоотдачу, но позже выпала из-за проблем со здоровьем, то сестры Семеренко во многом показывали инертность. Их статистика хода и стрельбы продолжает ухудшаться, они были не готовы функционально и явно закрываются от СМИ и болельщиков. Время Семеренко в сборной уже явно прошло, и в этом почти нет сомнений. Но оно никак не закончится.

Валентина Семеренко

В итоге весь сезон для женской сборной так и прошел, "через пень-колоду". К вышесказанному добавились также проблемы с формой у Джимы (которая в 2019-м была лишь тенью самой себя). Достойные результаты стабильно были разве что у Меркушиной, но у Анастасии хватало проблем со здоровьем (с коленями).

Все это проходило на фоне тренерских нюансов. Подытоживая сезон, главный тренер сборной Андрей Прокунин четко намекнул на неопределенности со своим будущим. Еще с момента назначения Прокунин воспринимался неоднозначно (и не только из-за российского паспорта), а в команде так и не появилось четкой иерархии. Многие биатлонистки тренировались по своим программам со своими тренерами и сами принимали решения, ехать или не ехать на конкретный этап, а главный тренер был скован во многих вопросах. В результате и эффективность работы Прокунина была неполноценной.

Анастасия Меркушина

Увы, но этот сезон для женской сборной можно считать потерянным. Да, медаль на ЧМ в эстафете была ярким, но все же лишь "пятном" (и то, во многом благодаря слабости конкурентов в той гонке). За этот сезон можно было провести радикальные перемены и заложить подготовку на Олимпиаду, используя год олимпийского цикла, но изменений нет (и непонятно еще, будут ли в следующем сезоне). А они нужны.

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