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За спиной Пидручного: итоги биатлонного сезона для сборной Украины

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Норвежский Холменколлен стал последним, где биатлонисты вышли на снег - этапом в Норвегии сезон 2018/19 попрощался с болельщиками.

После чемпионатов Европы и мира этап КМ в Холменколлене был как лишний шарик мороженного - вроде и хочется, и надо съесть, но уже не лезет. Для Украины выступления в Норвегии лишь подчеркнули сложность и проблемную суть всего сезона, когда в шести гонках двух команд у "сине-желтых" самым высоким было лишь 19-е место Дмитрия Пидручного в масс-старте…

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

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OBOZREVATEL подводит итоговую черту под украинским биатлонным сезоном и считает его самым знаковым для Украины как в плане недавнего прошлого, так и в плане ближайшего будущего.

Все шло своим чередом, но выручил чемпионат мира

Еще накануне старта сезона, осенью 2018-го, было понятно - реально борьбы за медали на Кубке мира у украинцев будет мало. Больше беспокоило место в топ-10 Кубка наций у мужчин и кадровые проблемы у женщин с удержанием на тех же позициях. В итоге многое получилось, но что-то так и осталось амбициями. Всего 4 медали на КМ и ЧМ (по два золота и бронзы), локальные успехи и места обеих команд в топ-10 Кубка наций.

Медальный зачет сезона 2018/2019

Медальный зачет сезона 2018/2019

Провальный в целом старт Кубка мира, "рутинный" декабрь и тяжелый январь-февраль - таким бы и остался биатлонный сезон для Украины, если бы не чемпионат мира. В Эстерсунде украинцы выступили в лучших традициях драм - Пидручный красиво "сделал" Йоханнеса Бе, на 0,3 сек упустил бронзу в спринте, а женская сборная на 0,4 сек. едва удержала свою бронзу в эстафете (тут еще можно вспомнить, как в сингл-миксте на эстафете Пидручный и Меркушина немного не дотянули до 3-го места). И все-это на пике формы и морально-волевых. Но красиво и эффективно.

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Сначала о хорошем: мужчины и успокоили, и радовали

В этом сезоне мужская сборная Украины в основном была "скрытой лошадкой", которая благодаря Пидручному под конец стала выглядеть как маститый скакун. Но в целом пора уже вынести фактор Пидручного за скобки и охарактеризовать всю команду.

Конечно, много где ожиданий было больше, и качество многих украинских биатлонистов (особенно ходом по трассе) явно разочаровывает. Но в целом Юрай Санитра с биатлонистами сняли ряд вопросов, стоявших остро в прошлое межсезонье.

Юрай Санитра

Юрай Санитра

biathlon.com.ua

У сборной был неплохой костяк с ярко-выраженным лидером, а к этой компании постоянно подключалась молодежь или уже созревшие для выхода на следующий уровень спортсмены. То есть, велась гармоничная работа и под результат, и на перспективу. В целом же "сине-желтых" Санитра подготовил так, что болельщики всегда ждали (и получали) реальную борьбу за топ-10 в любых гонках и достойные результаты.

Проблемой оставалось лишь два фактора: низкая скорость хода по трассе и трудности Сергея Семенова. Первое - уже традиционный, но многогранный вопрос всего украинского биатлона. Нужно лучше готовить молодых спортсменов, лучше тренироваться и вводить новые программы с поддержкой - со всем этим в Украине сейчас довольно слабо. Поэтому и нынешние результаты этого сезона должны восприниматься положительно, а дополнительную уверенность должна придавать работа на перспективу. Если Санитра не сдаст в работе (и не просчитается в подготовке), а молодежь найдет условия и мотивацию для хорошего роста, то в следующем сезоне уровень мужской сборной должен быть гораздо выше.

Тарас Лесюк

Тарас Лесюк

biathlon.com.ua

Второе - Семенов. Еще несколько лет назад один из лучших биатлонистов Украины в этом сезоне явно разочаровал и почти не принес пользы команде. Но недавно ситуацию разъяснил Санитра: "Сейчас его организм не отвечает на импульсы, которые дают тренировочные нагрузки. Поэтому первое, что ему надо сделать по окончании сезона - обратиться к врачам, чтобы сделать очень серьезное обследование и найти причины существующих у Сергея проблем. Если это не удастся решить, то Семенов уже не сможет выйти на уровень трехлетней давности", - сказал тренер в интервью biathlon.com.ua. По сути это означает, что в случае неутешительных выводов врачей Семенову придется попрощаться с большим биатлоном.

Ну и Пидручный - наше "главное оружие", топ-игрок, который делает результат для таких команд как Украина. Здесь сошлось все - Дмитрий выложился на полную и демонстрировал супер-скорость, а тренерам удалось отлично вывести его форму к чемпионату мира. Да, на этапах КМ были и к капитану небольшие вопросы, но учитывая его загруженность и ритм (Пидручный бежал практически везде), здесь стоит сделать скидку. С другой стороны, чуть больше везения, и у Дмитрия могло быть еще две медали в ЧМ.

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В целом же этот сезон дал четкое понимание, что эта команда хорошо сформирована и может сражаться за высокие места. Есть уверенность, четкость и понимание, куда двигаться дальше - остальное в случае усердной работы приложится.

Женщины не смогли избавиться от проблем и остались в подвешенном состоянии

Для женской сборной сезон 2018/2019 должен был стать сезоном перемен, которых уже слегка заждались. Команда нуждалась в перестройке и свежей крови, чтобы в будущем получить новый импульс и иметь надежды на Олимпиаду-2022. Но этого не случилось.

Женская сборная Украины

Женская сборная Украины

Еще в марте прошлого года в федерации были решительно настроены насчет будущего в сборной Пидгрушной и сестер Семеренко, то позже все улеглось - при любых обстоятельствах эта тройка ездила на все этапы и бежала старты.

Но если Пидгрушная начала сезон неплохо и демонстрировала самоотдачу, но позже выпала из-за проблем со здоровьем, то сестры Семеренко во многом показывали инертность. Их статистика хода и стрельбы продолжает ухудшаться, они были не готовы функционально и явно закрываются от СМИ и болельщиков. Время Семеренко в сборной уже явно прошло, и в этом почти нет сомнений. Но оно никак не закончится.

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко

В итоге весь сезон для женской сборной так и прошел, "через пень-колоду". К вышесказанному добавились также проблемы с формой у Джимы (которая в 2019-м была лишь тенью самой себя). Достойные результаты стабильно были разве что у Меркушиной, но у Анастасии хватало проблем со здоровьем (с коленями).

Все это проходило на фоне тренерских нюансов. Подытоживая сезон, главный тренер сборной Андрей Прокунин четко намекнул на неопределенности со своим будущим. Еще с момента назначения Прокунин воспринимался неоднозначно (и не только из-за российского паспорта), а в команде так и не появилось четкой иерархии. Многие биатлонистки тренировались по своим программам со своими тренерами и сами принимали решения, ехать или не ехать на конкретный этап, а главный тренер был скован во многих вопросах. В результате и эффективность работы Прокунина была неполноценной.

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

Увы, но этот сезон для женской сборной можно считать потерянным. Да, медаль на ЧМ в эстафете была ярким, но все же лишь "пятном" (и то, во многом благодаря слабости конкурентов в той гонке). За этот сезон можно было провести радикальные перемены и заложить подготовку на Олимпиаду, используя год олимпийского цикла, но изменений нет (и непонятно еще, будут ли в следующем сезоне). А они нужны.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
БиатлонКубок мира по биатлонучемпионат Европы по биатлонучемпионат мира по биатлону
Персоны
Дмитрий ПидручныйЮрай СанитраАртем ТищенкоРуслан ТкаленкоСергей СеменовАртем ПримаЕлена ПидгрушнаяВаля СемеренкоВита СемеренкоАнастасия МеркушинаЮлия ДжимаЮлия ЖуравокВладимир БрынзакАндрей Прокунин
Теги
Федерация биатлона УкраиныСборная Украины по биатлонуIBU
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