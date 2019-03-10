"Я был полной ж***й": лучший биатлонист мира "опозорен украинцами"

Лидер общего зачета Кубка мира по биатлону Йоханнес Бе остался крайне недоволен своим вторым местом в гонке преследования на чемпионате мира.

Дмитрий Пидручный

"Перед последним рубежом я чувствовал, что "серебро" стало бы большим поражением. Это была моя собственная ошибка, и это ужасно меня мучает. Я совершил не просто маленькую ошибку, а огромную. Это так плохо, что просто позор. Мы здесь, на чемпионате мира, и отдаем "золото" украинцам. Сегодня я не заслужил торт. Поеду домой кушать овсянку с молоком. Я был полной жопой", – отметил Бе в эфире NRK.

"Пидручный – очень неожиданный победитель. Он впечатлил вчера в спринте, показав второе время на последнем круге", – добавил норвежец.

В сети крайне негативно восприняли такое унизительное отношение норвежского спортсмена к биатлонистам сборной Украины.

Напомним, что Бе лидировал после третьей стрельбы, но на четвертой промахнулся три раза и в итоге завоевал только серебро. Победу в мужском пасьюте впервые в истории Украины выиграл Дмитрий Пидручный. Позже появилось видео торжественной церемонии награждения украинца. Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны, Петр Порошенко.

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