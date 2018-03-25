Все продано: легенда российского спорта устроила взбучку властям

Легендарная российская биатлонистка Анфиса Резцова резко высказалась о том, что происходит в спорте страны. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в РФ сложилась ненормальная ситуация.

"У нас в целом в спорте не все в порядке. Глупо это отрицать. И у меня есть ясная позиция: весь спорт у нас продан. Может, и были люди, готовые работать, но соблазнились на деньги. Сегодня практически весь детский спорт платный, о чем тут говорить? Это ненормально. Все ответственные за спорт люди в Госдуме, олимпийском комитете, министерстве спорта не хотят ничего делать", – цитирует Резцову SportBox.

Как сообщал "Обозреватель", лучший биатлонист мира Мартен Фуркад высказался о допинговом скандале в России.