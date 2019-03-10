Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

Появилось видео торжественной церемонии награждения медалями победителей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону.

Впервые в истории Украины, наш биатлонист завоевал "золото" мундиаля. Первым к финишу пришел Дмитрий Пидручный.

До этого украинские биатлонисты завоевывали только бронзовые медали – Андрей Дериземля в спринте ЧМ-2007, эстафетная команда на ЧМ-2011 и Сергей Семенов в спринте на ЧМ-2016.

Во время звучания гимна Украины, 27-летний тернопольчанин не смог сдержать эмоций и расплакался.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что сразу после гонки появилось видео торжественной церемонии награждения украинца, на которой не вручались медали. Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны, Петр Порошенко.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!