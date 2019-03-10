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Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

5.8тЧитать материал на украинском

Появилось видео торжественной церемонии награждения медалями победителей гонки преследования на чемпионате мира по биатлону.

Видео дня! Гимн Украины на историческом награждении чемпиона мира по биатлону

Впервые в истории Украины, наш биатлонист завоевал "золото" мундиаля. Первым к финишу пришел Дмитрий Пидручный.

До этого украинские биатлонисты завоевывали только бронзовые медали – Андрей Дериземля в спринте ЧМ-2007, эстафетная команда на ЧМ-2011 и Сергей Семенов в спринте на ЧМ-2016.

Во время звучания гимна Украины, 27-летний тернопольчанин не смог сдержать эмоций и расплакался.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что сразу после гонки появилось видео торжественной церемонии награждения украинца, на которой не вручались медали. Нашего биатлониста с победой поздравил и президент страны, Петр Порошенко.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
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