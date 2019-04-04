"Везде были плохие": Пидручный объяснил слова о "любителях из непонятной страны"

После масс-старта в Чехии на этапе Кубка мира, где Дмитрий Пидручный занял 17 место, биатлонист резко раскритиковал сервис-бригаду за плохое качество лыж.

По словам капитана сборной Украины, лыжи постоянно были подготовлены ненадлежащим образом, а сами сервисмены на замечания биатлонистов находили отговорки в стиле "всему виной ваш низкий уровень". Однако после "холодного душа" от Подручного уже на следующих этапах ситуация исправилась.

В интервью OBOZREVATEL Дмитрий Пидручный вспомнил, что заставило его выступить подобным образом в Чехии и не боялся ли он таким шагом нарушить атмосферу в команде.

"Дело было не только в чешском масс-старте, слова касались всех трех этапов Кубка мира в начале сезона. Лыжи ехали плохо везде, а не только в Чехии. Там была комплексная проблема, не только я один был недоволен, после того многие тоже заявил о проблемах с лыжами ", - говорит Дмитрий.

"Это был обычный настоящий рабочий момент, на который руководство быстро отреагировало и решило ситуацию должным образом, за что им очень благодарен. После этого все видели, что лыжи у нас стали ехать хорошо. Не боялся ли навредить команде? Нет, не боялся, что так произойдет. И вообще все решилось как надо (а может и лучше). Та история многому нас научила", - рассказал Пидручный.

Хотя на этапах Кубка мира Дмитрию Пидручному не удалось подняться на пьедестал, но затем на чемпионате мира в Эстерсунде биатлонист впервые в истории Украины выиграл золотую медаль ЧМ в мужской гонке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак уже анонсировал прекращение сотрудничества сборной Украины с российскими сервисменами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!