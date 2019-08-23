Валя Семеренко выиграла чемпионат мира по биатлону

Прославленная украинская биатлонистка Валентина Семеренко завоевала золотую медаль летнего чемпионата мира по биатлону, который проходил в белорусских Раубичах.

33-летняя сумчанка стала лучшей в суперспринте, лишь на 0.1 секунды опередив чешскую спортсменку Люцию Хорватову.

Кроме Семеренко в топ-30 финишировали еще 5 наших соотечественниц. Дарья Блашко завершила гонку 5-й, Вита Семеренко - 8-й, Ольга Абрамова - 18-й, Юлия Журавок 22-й и Анастасия Меркушина 26-й.

"Очень рада победить именно сегодня, когда в Украине праздник – День флага. И когда будет играть в мою честь гимн страны – это невероятные эмоции и честь. Сейчас мы постепенно набираем обороты, плавно подходя к зиме и учитывали также эти соревнования. Что касается финиша, то он дался очень тяжело. Я понимала, что практически одновременно выходит сразу несколько человек. Благодаря тренерам, болельщикам и тем, кто поддерживал – удалось продержаться на первой позиции. Такая вот дуэль на лыжах, конечно, легче переносится. Тут боишься, чтобы не было никаких падений", - цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

Валя Семеренко biathlon.com.ua

Валя Семеренко biathlon.com.ua

Валя Семеренко biathlon.com.ua

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