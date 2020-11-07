В сборной Украины по биатлону массовое заражение коронавирусом – СМИ

В финском Вуокатти, где сейчас тренируется основная и резервная сборные Украины по биатлону, у четырех украинских спортсменов обнаружен коронавирус.

По словам Вейкко Халонена, директора спортивного комплекса, заражение спортсменов стало неожиданностью, так как ни у кого из них не было симптомов. Сейчас все зараженные атлеты помещены в изоляцию и не имеют контактов с другими членами команды.

Как стало известно XSPORT.ua, три случая COVID-19 обнаружены среди спортсменов команды Б и один – среди медперсонала основной команды. Имена спортсменов не разглашаются.

Тесты всей командой были сданы в среду, 4 ноября, а результаты пришли в четверг, 5 ноября, после обеда. На данный момент команда Б в полном составе отправлена на карантин. Смогут ли спортсмены продолжить тренировки пока что неизвестно.

Состав команды "Б" сборной Украины по биатлону

Женщины: Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко, Ирина Петренко, Елена Огородная и Юлия Огородная

Мужчины: Андрей Доценко, Виталий Труш, Артем Тищенко, Руслан Бригадир Роман Боровик, Сергей Телень и Денис Насик

Состав команды "А" сборной Украины по биатлону

Женщины: Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Екатерина Бех и Дарья Блашка

Мужчины: Дмитрий Подручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко и Тарас Лесюк

Юлия Джима готовится к сезону вместе со сборной Словении под руководством Уроша Велепца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтвердила коронавирус у футболиста киевского "Динамо" Владислава Супряги.