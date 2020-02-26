В сборной Украины по биатлону умер начальник команды

Умер начальник штатной команды национальной сборной команды Украины по биатлону Валерий Николаевич Татаренко, сообщает группа "Біатлон майбутнього" в Facebook.

OBOZREVATEL присоединяется к искренним соболезнованиям близким и родным усопшего.

Новости В Китае внезапно умер украинский фигурист

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Елена Пидгрушная заняла второе место в финальном суперспринте на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах.

Ранее капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял третье место в мужском суперспринте на ЧЕ по биатлону, показав невероятный ход на последнем круге.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!