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26 февраля • обновлено в 21:22
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/ Новости биатлона

В сборной Украины по биатлону умер начальник команды

3.1т
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Умер начальник штатной команды национальной сборной команды Украины по биатлону Валерий Николаевич Татаренко, сообщает группа "Біатлон майбутнього" в Facebook.

OBOZREVATEL присоединяется к искренним соболезнованиям близким и родным усопшего.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Елена Пидгрушная заняла второе место в финальном суперспринте на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах.

Ранее капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный занял третье место в мужском суперспринте на ЧЕ по биатлону, показав невероятный ход на последнем круге.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
Сборная Украины по биатлону
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