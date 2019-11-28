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29 ноября • обновлено в 11:25
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"В России есть допинг, и у нас был": в украинском биатлоне сделали резонансное заявление

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал использование спортсменами запрещенных препаратов, а также допинг-скандал в России.

"Конечно, в России есть допинг. Это никто не скрывает. И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Седнев сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают. С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут", – заявил Брынзак в интервью изданию "Трибуна".

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

Глава украинской федерации биатлона также вспомнил историю с биатлонисткой Ольгой Абрамовой, которую на некоторое время отстраняли от международных соревнований.

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"Мы увидели, что она нарушила антидопинговые правила – наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд. Ей сняли обвинения в допинге. Это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов", – добавил Владимир Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персона
Владимир Брынзак
Место
Украина
Теги
Сборная Украины по биатлону сборная России по биатлону
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Комментарии
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
теперь хохлам можно подкалываться прямо на дистанции..им все сойдет с рук. главное чтобы тявкали на Россию...
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2 из 3 ответов | показать все
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, мы не только сюда заходим чувырло св ин о ж о п о е.Мы заходим на все мировые СМИ.Это только вы сидите на своем г а в н е. и обвиняете нас в Соловьещине или Киселевщине.А по сути сидите тольо в своем информационңом г а в н е.Г а в н о е д ы ,б л я ....
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он Алекс, мы сюда заходим чисто поржать над вами. А вы все это фуфло всерьёз воспринимаете
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