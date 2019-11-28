"В России есть допинг, и у нас был": в украинском биатлоне сделали резонансное заявление

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал использование спортсменами запрещенных препаратов, а также допинг-скандал в России.

"Конечно, в России есть допинг. Это никто не скрывает. И у нас был, хоть и не на официальном уровне. Тот же Седнев сам нарушил антидопинговые правила, когда увидел, что результаты у него падают. С проблемами России с допингом пусть разбираются специалисты. Если ее признают виновной, то тогда и накажут", – заявил Брынзак в интервью изданию "Трибуна".

Владимир Брынзак

Глава украинской федерации биатлона также вспомнил историю с биатлонисткой Ольгой Абрамовой, которую на некоторое время отстраняли от международных соревнований.

"Мы увидели, что она нарушила антидопинговые правила – наняли адвокатов на свои деньги, которые выиграли для нас суд. Ей сняли обвинения в допинге. Это первый случай, когда в биатлоне такое кто-то сумел сделать. В России пока ни разу не боролись за своих спортсменов", – добавил Владимир Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону, который стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.

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