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22 февраля • обновлено в 10:42
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"В одних трусах": Логинов рассказал подробности облавы на сборную России по биатлону

1.5т
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Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал, как проходила полицейская облава в итальянском отеле в Антхольце где проживает команда на чемпионате мира.

Обыски в сборной России по биатлону

Обыски в сборной России по биатлону

sports.ru

"Спали с Евгением [Гараничевым], проснулись от того, что к нам вломились. Они [карабинеры] сами открыли дверь. Сразу забрали оружие [винтовки]. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Перевели документы, которые они привезли, это был запрос от IBU", - отметил биатлонист в интервью "Матч ТВ"

По словам спортсмена копы забрали компьютер, личные вещи, телефон.

"За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни. Ничего не предъявляли. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому", - подытожил россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первопричиной облавы итальянской полиции на сборную России по биатлону стал запрос от IBU: у российского тренера Александра Касперовича найдена украинская аккредитация.

Кроме того, подопечный Касперовича Александр Логинов интересует правоохранителей на фоне допинговой истории в прошлом.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
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