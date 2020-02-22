"В одних трусах": Логинов рассказал подробности облавы на сборную России по биатлону

Биатлонист сборной России Александр Логинов рассказал, как проходила полицейская облава в итальянском отеле в Антхольце где проживает команда на чемпионате мира.

Обыски в сборной России по биатлону sports.ru

"Спали с Евгением [Гараничевым], проснулись от того, что к нам вломились. Они [карабинеры] сами открыли дверь. Сразу забрали оружие [винтовки]. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Перевели документы, которые они привезли, это был запрос от IBU", - отметил биатлонист в интервью "Матч ТВ"

По словам спортсмена копы забрали компьютер, личные вещи, телефон.

"За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни. Ничего не предъявляли. Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог, Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому", - подытожил россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL, первопричиной облавы итальянской полиции на сборную России по биатлону стал запрос от IBU: у российского тренера Александра Касперовича найдена украинская аккредитация.

Кроме того, подопечный Касперовича Александр Логинов интересует правоохранителей на фоне допинговой истории в прошлом.

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