В нижнем белье: россиянка пошла на неординарный шаг на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Кристина Резцова собирается выступить на одной из гонок на Кубке мира, надев нижнее белье поверх своего спортивного костюма.

"Выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье? Если за это ничего не будет в дисциплинарном плане – да, побегу, ничего в этом такого нет", – цитирует Sports.ru Резцову.

Кристина Резцова Sportbox

В 2013 году на всероссийских юношеских соревнованиях спортсменка уже участвовала в гонке в розовом кружевном белье поверх костюма. Тогда она пообещала подругам, что сделает что-то неординарное в случае победы. Ее мать, Анфиса Резцова, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам и биатлону, была крайне недовольна поступком дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный попал в неприятную ситуацию на этапе Кубка мира в Анси.

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