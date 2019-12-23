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23 декабря • обновлено в 14:35
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В нижнем белье: россиянка пошла на неординарный шаг на Кубке мира по биатлону

6.6т
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Российская биатлонистка Кристина Резцова собирается выступить на одной из гонок на Кубке мира, надев нижнее белье поверх своего спортивного костюма.

"Выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье? Если за это ничего не будет в дисциплинарном плане – да, побегу, ничего в этом такого нет", – цитирует Sports.ru Резцову.

Кристина Резцова

Кристина Резцова

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В 2013 году на всероссийских юношеских соревнованиях спортсменка уже участвовала в гонке в розовом кружевном белье поверх костюма. Тогда она пообещала подругам, что сделает что-то неординарное в случае победы. Ее мать, Анфиса Резцова, которая является трехкратной олимпийской чемпионкой по лыжам и биатлону, была крайне недовольна поступком дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Дмитрий Пидручный попал в неприятную ситуацию на этапе Кубка мира в Анси.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Тег
сборная России по биатлону
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
В белье или без, с такой рожей, шансов 0! Так, что придётся тебе "красотка" выходить замуж за своего, за лапотника! Куда ж ты милая со св...ым рыльцем, да в калашный ряд? Не прокатит, кокошница.
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фил филька
фил филька
Medvedkov Yuri, согласен до писанных украинских красавиц черновол там или луценко ей оооочень далеко))
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