В Кубке мира по биатлону установлен исторический рекорд

Победитель Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бе установил финансовый рекорд по итогам завершившегося сезона.

Спортсмен сумел заработать 460 тысяч евро призовых, что стало самой большой суммой в истории биатлона.

"Это очень большая сумма. Я не верил в это. Впрочем, есть вещи важнее денег. Например, результаты, которая я продемонстрировал. Это был необыкновенный сезон, такой редко случается", – прокомментировал Бе для норвежского канала TV2.

Йоханнес Бе

Норвежский биатлонист выиграл общий зачет Кубка мира, а также он получил Малый хрустальный глобус во всех дисциплинах – спринтерской и индивидуальной гонках, масс-старте и гонке преследования.

На чемпионате мира в Швеции Йоханнес выиграл четыре золотые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в драматичной борьбе определилась победительница Кубка мира по биатлону.

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