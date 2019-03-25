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В Кубке мира по биатлону установлен исторический рекорд

1.4тЧитать материал на украинском

Победитель Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бе установил финансовый рекорд по итогам завершившегося сезона.

Спортсмен сумел заработать 460 тысяч евро призовых, что стало самой большой суммой в истории биатлона.

"Это очень большая сумма. Я не верил в это. Впрочем, есть вещи важнее денег. Например, результаты, которая я продемонстрировал. Это был необыкновенный сезон, такой редко случается", – прокомментировал Бе для норвежского канала TV2.

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Йоханнес Бе

Йоханнес Бе

Норвежский биатлонист выиграл общий зачет Кубка мира, а также он получил Малый хрустальный глобус во всех дисциплинах – спринтерской и индивидуальной гонках, масс-старте и гонке преследования.

На чемпионате мира в Швеции Йоханнес выиграл четыре золотые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в драматичной борьбе определилась победительница Кубка мира по биатлону.

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Йоханнес Бё
Источник
Источник:"Рамблер"
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