В Крыму загадочно погиб лучший биатлонист сборной России

17-летний биатлонист юношеской сборной России Артемий Хасанкаев погиб в Крыму.

По предварительным данным, группа спортсменов из Мурманска прибыла на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. 15 июня утром спортсмены вышли на утреннюю пробежку, после которой на базу не вернулся один из спортсменов, сообщает поисково-спасательный отряд Liza Alert.

Поисково-спасательная группа, прибыв на место происшествия, начала поиски как в горно-лесном массиве, так и в акватории Чёрного моря рядом с поселком. Молодой человек был обнаружен утром 16 июня без признаков жизни.

Хасанкаев на чемпионате мира среди юниоров-2019 в Осрбли занял 14-е место в индивидуальной гонке, продемонстрировав лучший результат в национальной команде.

Сезон-2018/19 Артемий закончил на третьем месте в юношеском рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).

Артемий Хасанкаев Instagram

Артемий Хасанкаев Instagram

Артемий Хасанкаев Instagram

Артемий Хасанкаев Instagram

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