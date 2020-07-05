В допинг-пробе знаменитой российской биатлонистки нашли ДНК мужчины

В допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону и трехкратной чемпионки мира Ольги Зайцевой была обнаружена мужская ДНК, сообщает издание Der Spiegel.

По информации источника, россиянка сдала тест в октябре 2014 года. Позднее его результаты были представлены в Международный олимпийский комитет (МОК), где пробу посчитали доказательством мошенничества. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужская ДНК принадлежит супругу Зайцевой.

В конце 2017 года Зайцева и еще две российские биатлонистки Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно отстранены от участия в Олимпиаде по обвинению в нарушении антидопинговых правил. Кроме того, у спортсменок отобрали "серебро", завоеванное на Играх-2014 в эстафете.

Отметим, что Зайцева объявила о завершении карьеры в 2015 году. Напомним, Россия лишилась уже 11 медалей сочинской Олимпиады и утратила победу в общем зачете.