В Беларуси поставили ультиматум Домрачевой
Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин поставил ультиматум четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой.
Опейкина возмутили слова биатлонистки о том, что ее "публичный гнев не решит общественных проблем", а также то, что она не подписала открытое письмо спортсменов Беларуси, в котором осуждались фальсификация на выборах президента страны и насилие по отношению к протестующим.
"Домрачева имеет звание героя Беларуси и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем. Мы знали, что народ нам молчания никогда не простит. И трусости никогда не простил бы. Спортсмены имеют влияние на людей, и Лукашенко это прекрасно знает. Было понятно, что если спортсмены не поддержат белорусский народ, то он никогда больше не поддержит спортсменов. Видимо, это произойдет с хоккеистами, которые не выразили сочувствия пострадавшим, – такие виды спорта попадают в черный список автоматически", – цитирует Опейкин tribuna.
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