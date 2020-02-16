“Уничтожают спорт": норвежский чемпион возмутился победой россиянина на ЧМ по биатлону

Десятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бе заявил, что такие люди, как россиянин Александр Логинов, выигравший мужской спринт на чемпионате мира, "уничтожают спорт".
"Мы постоянно говорим о допинге у русских. Но сегодня это особенно символично. Хорошо, что я могу это сказать – мне тяжело быть четвертым сегодня, потому что русский допингист лишил меня бронзы. Мы все тренируемся каждый день, чтобы участвовать в честных соревнованиях, а потом приходят люди вроде Логинова и уничтожают наш спорт”, – цитирует норвежца агентство Xsport.
Тарьей Бе
Бе также высказался по поводу препарата, на употреблении которого был пойман россиянин, и предложил пересмотреть наказание за допинг в биатлоне.
"Я уверен, что если у тебя нашли эритропоэтин, то ты применял его сознательно. Такие люди должны быть дисквалифицированы пожизненно. Бывают, конечно, и другие истории. Когда допинг к спортсмену попадает через зараженные продукты и все такое. Мне кажется, для каждого вида допинга нужно разное наказание", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Логинов отказался от общения с журналистами после победы в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону.
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