Главная Новости
16 февраля • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

“Уничтожают спорт": норвежский чемпион возмутился победой россиянина на ЧМ по биатлону

2.5т
Читать материал на украинском

Десятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бе заявил, что такие люди, как россиянин Александр Логинов, выигравший мужской спринт на чемпионате мира, "уничтожают спорт".

"Мы постоянно говорим о допинге у русских. Но сегодня это особенно символично. Хорошо, что я могу это сказать – мне тяжело быть четвертым сегодня, потому что русский допингист лишил меня бронзы. Мы все тренируемся каждый день, чтобы участвовать в честных соревнованиях, а потом приходят люди вроде Логинова и уничтожают наш спорт”, – цитирует норвежца агентство Xsport.

Тарьей Бе

Тарьей Бе

Twitter

Бе также высказался по поводу препарата, на употреблении которого был пойман россиянин, и предложил пересмотреть наказание за допинг в биатлоне.

"Я уверен, что если у тебя нашли эритропоэтин, то ты применял его сознательно. Такие люди должны быть дисквалифицированы пожизненно. Бывают, конечно, и другие истории. Когда допинг к спортсмену попадает через зараженные продукты и все такое. Мне кажется, для каждого вида допинга нужно разное наказание", – добавил он.

Новости
"Ее не должно быть": Россию умыли на чемпионате мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Логинов отказался от общения с журналистами после победы в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Место
Италия Антхольц
Тег
сборная России по биатлону
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
10
23
Смешно
9
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серж Серж
Серж Серж
росияне чесно не умеют ничего делать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Морок Александр
Морок Александр
Скоро ватники создадут свой ЧМ, где будут соревноваться с северной корней, Удмуртии и мордвой. Там вам и место!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
К Денис
К Денис
Слишком много лекарств от астмы принял?)) в голову дало? =))))) но все равно 4)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Челси
VS
Манчестер Юнайтед
Победа Челси
1.89 Сделать ставку
Милан
VS
Торино
Победа Милана
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Штутгарт
Бохум не проиграет
1.95 Сделать ставку
Кьево
VS
Салернитана
Тотал меньше 2.5
1.75 Сделать ставку
Газиантеп
VS
Ризеспор
Инд. тотал Ризеспора больше 1
1.79 Сделать ставку
Лилль
VS
Марсель
Хозяева не проиграют
1.31 Сделать ставку
Трабзонспор
VS
Сивасспор
Победа гостей
3.84 Сделать ставку
Кальяри
VS
Наполи
Тотал меньше 3-х голов
1.75 Сделать ставку
Хорн выше Жаклена
2.82 Сделать ставку
Лацио
VS
Интер
Гости не проиграют
1.57 Сделать ставку