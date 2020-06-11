Умер украинский биатлонный тренер Александр Прядко

Максим Богданов Биатлон 20:14, 11.06.2020 Обновлено: 20:23, 11.06.2020

Знаменитый украинский тренер по биатлону Александр Прядко умер в возрасте 78 лет, сообщает Главком.

Он занимался биатлоном с 1963 года, а в 1973-м организовал первую мужскую группу в городе Прилуки.

Валентина Цербе-Несина и Александр Прядко

С 1991 года Александр Прядко возглавлял первую национальную сборную независимой Украины.

Главным достижением Прядко стала первая олимпийская медаль в истории независимой Украины. На XVII зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере-1994 ее в спринтерской биатлонной гонке среди женщин одержала его подопечная - Валентина Цербе-Несина.

Александра Прядко похоронили в Чернигове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник. Угрюмов нуждался в хирургическом вмешательстве на кровеносных сосудах.

Комментировать
Спорт Биатлон

Смотрите также

На Киевщине нашли тело 24-летнего бойца Нацгвардии: детали трагической гибели

Карантин не стоит возвращать, даже если погибнет больше людей – Милованов

В Харькове перед консульством РФ появился "сюрприз" от контрразведки СБУ

"Тело, как конструктор, собрали": мать бойца ВСУ покончила с собой после гибели сына

Крым накрыла сильнейшая за 150 лет засуха: воду пытаются "выжать" из Украины, а людей взяли в заложники