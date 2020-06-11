Знаменитый украинский тренер по биатлону Александр Прядко умер в возрасте 78 лет, сообщает Главком.

Он занимался биатлоном с 1963 года, а в 1973-м организовал первую мужскую группу в городе Прилуки.

Валентина Цербе-Несина и Александр Прядко

С 1991 года Александр Прядко возглавлял первую национальную сборную независимой Украины.

Главным достижением Прядко стала первая олимпийская медаль в истории независимой Украины. На XVII зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере-1994 ее в спринтерской биатлонной гонке среди женщин одержала его подопечная - Валентина Цербе-Несина.

Александра Прядко похоронили в Чернигове.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник. Угрюмов нуждался в хирургическом вмешательстве на кровеносных сосудах.