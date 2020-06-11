Знаменитый украинский тренер по биатлону Александр Прядко умер в возрасте 78 лет, сообщает Главком.
Он занимался биатлоном с 1963 года, а в 1973-м организовал первую мужскую группу в городе Прилуки.
Валентина Цербе-Несина и Александр Прядко
С 1991 года Александр Прядко возглавлял первую национальную сборную независимой Украины.
Главным достижением Прядко стала первая олимпийская медаль в истории независимой Украины. На XVII зимних Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере-1994 ее в спринтерской биатлонной гонке среди женщин одержала его подопечная - Валентина Цербе-Несина.
Александра Прядко похоронили в Чернигове.
Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля заслуженный тренер Украины по прыжкам в воду Михаил Угрюмов скончался в одной из киевских клиник. Угрюмов нуждался в хирургическом вмешательстве на кровеносных сосудах.
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