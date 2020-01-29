Сборная Украины по биатлону была дисквалифицирована после эстафеты на чемпионате мира-2020 среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), который с 26 января по 2 февраля проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Екатерина Бех biathlon.com.ua

Наша команда, которая была представлена Анастасией Рассказовой, Любовью Кипяченковой, Оксаной Москаленко и Екатериной Бех финишировала седьмой, однако позже результат был аннулирован.

Как оказалось, украинский финишер Екатерина Бех в стрельбе лежа сделала четыре промаха, но вместо того, чтобы пойти на штрафной круг, использовала четвертый запасной патрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Международный союз биатлонистов аннулировал результат сборной Украины по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

На последнем огневом рубеже Пидгрушная из-за ошибки судьи встала не на свой коврик, после чего переместилась в правильный коридор, предварительно не закинув за спину винтовку.

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