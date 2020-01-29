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29 января • обновлено в 19:18
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Украину дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров

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Сборная Украины по биатлону была дисквалифицирована после эстафеты на чемпионате мира-2020 среди юношей (U-19) и юниоров (U-21), который с 26 января по 2 февраля проходит в Ленцерхайде (Швейцария).

Екатерина Бех

Екатерина Бех

biathlon.com.ua

Наша команда, которая была представлена Анастасией Рассказовой, Любовью Кипяченковой, Оксаной Москаленко и Екатериной Бех финишировала седьмой, однако позже результат был аннулирован.

Как оказалось, украинский финишер Екатерина Бех в стрельбе лежа сделала четыре промаха, но вместо того, чтобы пойти на штрафной круг, использовала четвертый запасной патрон.

Украину дисквалифицировали на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров

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6-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и отчеты

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января Международный союз биатлонистов аннулировал результат сборной Украины по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке.

На последнем огневом рубеже Пидгрушная из-за ошибки судьи встала не на свой коврик, после чего переместилась в правильный коридор, предварительно не закинув за спину винтовку.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Екатерина Бех
Место
Швейцария
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Комментарии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Чубатые жывотинки(((
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Селяне, вы хотя бы изучили предварительно правила олимпийской дисциплины, в которой решили выступить. Феерическая идиотка!
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