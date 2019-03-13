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Украинцы столкнулись с неожиданной проблемой на чемпионате мира по биатлону

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На чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) украинские спортсмены столкнулись с неожиданной проблемой, которая негативно влияет на их результаты – плохое питание.

Об этом рассказал в эфире ObozTV президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. По его словам, спортсмены других стран также столкнулись с данной проблемой.

"Биатлонисты живут в обычных отелях. Мы не можем выбирать питание – какие отели, такое и питание. Это не только мы, но и спортсмены всего мира так. В Эстерсунде заболела и Алимбекова (выступает за сборную Беларуси – ред.), и наша Валя (Семеренко – ред.) мучается, две гонки у нее проблемы с питанием, это влияет на ее выступления. Такая проблема не только в нашей команде", – объяснил Брынзак.

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По словам президента федерации, в Швеции действительно специфическое питание – "очень однообразное, оно им не подходит, страдаем от этого".

"Кто-то решил этот вопрос, своего повара привез, дом снял… Если бы мы знали, что там такая проблема – несложно привезти своего повара, чтобы готовить. Но ведь это не какое-то село, а цивилизованный шведский город. Думали, что в отеле будет все нормально с питанием", – добавил он.

Украинцы столкнулись с неожиданной проблемой на чемпионате мира по биатлону

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБиатлончемпионат мира по биатлону
Персоны
Владимир БрынзакЮлия ДжимаВаля Семеренко
Место
ШвецияЭстерсунд
Теги
Сборная Украины по биатлонуФедерация биатлона Украины
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