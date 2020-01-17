Украинцы совершили сенсацию на КМ по биатлону: спортивные итоги 16 января

Украинские биатлонисты показали невероятный результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, а российскую модель Луизу Кремлеву арестовали за обвинения футболиста "Милана".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 января.
Кроме того, стало известно о реформе Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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