Украинцы совершили сенсацию на КМ по биатлону: спортивные итоги 16 января

Украинские биатлонисты показали невероятный результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, а российскую модель Луизу Кремлеву арестовали за обвинения футболиста "Милана".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 января.

Кроме того, стало известно о реформе Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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