Главная Новости
17 января • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украинцы совершили сенсацию на КМ по биатлону: спортивные итоги 16 января

1.8т
Читать материал на украинском

Украинские биатлонисты показали невероятный результат в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира, а российскую модель Луизу Кремлеву арестовали за обвинения футболиста "Милана".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 16 января.

Кроме того, стало известно о реформе Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Украинские биатлонисты сотворили сенсацию на Кубке мира

Российскую модель арестовали за "изнасилование" футболистом "Милана"

УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов

Известный рестлер организовал групповой секс с женой и девушкой, выложив видео в сеть

Допинг Беседина: что случилось и что угрожает форварду "Динамо"

С матчем сборной России на Евро-2020 возникла проблема

Российский друг Ломаченко сделал заявление по допинг-скандалу

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Евро-2020 Лига чемпионов Кубок мира по биатлону
Персона
Артем Беседин
Теги
Сборная Украины по биатлону ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
13
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Совершили сенсацию... Твою ж мать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги