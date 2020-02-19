Украинцы провалили индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону

В среду, 19 февраля, чемпионат мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), продолжился мужской индивидуальной гонкой, где Украина снова осталась без медалей.

Лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный не смог принять участие в индивидуалке из-за проблем со спиной. В итоге нашу команду представляли четыре спортсмена – Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко.

Мартен Фуркад

Уверенную победу в гонке одержал явный фаворит - француз Мартен Фуркад, опередивший серебряного призера Йоханнеса Бе почти на минуту (точнее, 57 секунд). "Бронза" - у австрийца Доминика Ландертингера. А вот чемпион спринта и обладатель "бронзы" в пасьюте россиянин Александр Логинов на этот раз остался ни с чем - пять промахов и всего лишь 15-е место.

Украинцы основные надежды связывали с Артемом Примой, который начал гонку неплохо и небезосновательно имел надежды если и не на попадание в призеры, то по крайней мере на топ-десятку. Однако неуверенная стрельба на двух последних рубежах и снижение хода на заключительных километрах лишили Артема всех перспектив.

Лучшим из украинцем оказался Сергей Семенов, занявший 31-е место. Прима в результате - 36-й, Руслан Ткаленко - 44-й, Антон Дудченко - 68-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее аналогичным неудовлетворительным выступлением в индивидуальной гонке отличились и женщины-украинки.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!