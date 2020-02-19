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19 февраля • обновлено в 18:32
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Украинцы провалили индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону

2.4т
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В среду, 19 февраля, чемпионат мира по биатлону, который проходит в Антхольце (Италия), продолжился мужской индивидуальной гонкой, где Украина снова осталась без медалей.

Лидер "сине-желтых" Дмитрий Пидручный не смог принять участие в индивидуалке из-за проблем со спиной. В итоге нашу команду представляли четыре спортсмена – Артем Прима, Сергей Семенов, Антон Дудченко и Руслан Ткаленко.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Уверенную победу в гонке одержал явный фаворит - француз Мартен Фуркад, опередивший серебряного призера Йоханнеса Бе почти на минуту (точнее, 57 секунд). "Бронза" - у австрийца Доминика Ландертингера. А вот чемпион спринта и обладатель "бронзы" в пасьюте россиянин Александр Логинов на этот раз остался ни с чем - пять промахов и всего лишь 15-е место.

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Украинцы основные надежды связывали с Артемом Примой, который начал гонку неплохо и небезосновательно имел надежды если и не на попадание в призеры, то по крайней мере на топ-десятку. Однако неуверенная стрельба на двух последних рубежах и снижение хода на заключительных километрах лишили Артема всех перспектив.

Украинцы провалили индивидуальную гонку чемпионата мира по биатлону

Лучшим из украинцем оказался Сергей Семенов, занявший 31-е место. Прима в результате - 36-й, Руслан Ткаленко - 44-й, Антон Дудченко - 68-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее аналогичным неудовлетворительным выступлением в индивидуальной гонке отличились и женщины-украинки.

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
Италия Антхольц
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
А сколько пафоса то было когда только начинали.
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