Украинцы попали в десятку лучших эстафеты на Кубке мира по биатлону

В немецком Оберхофе прошла мужская эстафета в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины сумела войти в первую десятку, заняв 10-е место.

Наша команда осталась без своего капитана и лидера Дмитрия Пидручного, который только вернулся в расположение сборной после рождения сына. В эстафете 4 по 7,5 км Украину представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко и Сергей Семенов.

Первым на гонку вышел Артем Тищенко. Он безошибочно прошел первый огневой рубеж, но провалил стрельбу стоя, допустив 5 промахов. Биатлонист передал эстафету Артему Приме, находясь на 22-й позиции с отставанием в 1:37 от лидера.

Второй представитель Украины изо всех сил пытался исправить ошибки соотечественника. Прима чисто отстрелял из положения лежа и допустил один промах на втором рубеже. Несмотря на то, что ему не удалось сократить отставание от первого места – 2:15 вместо 1:37 – он сумел отыграть 4 позиции и закончил вторую часть на 18-й строчке.

Артем Прима

Третьим на эстафету вышел Антон Дудченко и отлично справился со стрельбой лежа, поднявшись по ее итогам на 14-е место благодаря быстроте и точности. Украинец сумел воспользоваться ошибками соперников в стрельбе стоя, поднявшись на 12-ю позицию перед решающим этапом эстафеты с отставанием в 2:13 минуты от лидирующей Норвегии.

Последним на гонку вышел Сергей Семенов и закрыл первый огневой рубеж с одним промахом, переместившись на седьмое место в эстафете. К сожалению, украинец не сумел хорошо отстрелять из положения стоя и был вынужден отправиться на штрафной круг. Семенов закончил гонку на десятом месте, отстав от первой позиции на три с половиной минуты.

Первое место в напряженной борьбе вырвал представитель Норвегии Кристиансен, опередив француза на финишной прямой. "Бронзу" завоевала сборная Германии.

Результаты мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины заняла шестое место в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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