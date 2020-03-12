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12 марта • обновлено в 18:11
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Украинцы попали в топ-20 на Кубке мира по биатлону

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Мужская сборная Украины по биатлону неудачно стартовала на восьмом этапе Кубка мира по биатлону. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, заняв 19-е место

Этап соревнований в Контиолахти открыл мужской спринт на 10 км. В нем нашу команду представляли пять участников Артем Прима (3 стартовый номер), Дмитрий Пидручный (19), Сергей Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) и Антон Дудченко (95).

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Первым на гонку вышел Прима и сумел пройти дистанцию без промахов, но это не помогло ему занять место даже в десятке. На момент финиша он находился на втором месте, но проиграл лидерам в скорости и занял итоговое 22-е место с отставанием в 1:19 от победителя.

Капитан сборной Украины стартовал вторым среди представителей нашей команды и неудачно отработал на первом огневом рубеже, заработав один штрафной круг. Чистая стрельба на "стойке" позволила Пидручному обойти Приму и финишировать на 19-й позиции в 1:13 от лидера.

Другие представители нашей команды выступили неудачно, пролетев мимо топ-50.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, сумев пройти дистанцию за 21:53. "Серебро" и "бронза" остались за французами – Фуркадом (+21,0) и Жакленом (+21,3).

Результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный выдал безумный последний круг в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Сергей Семенов Руслан Ткаленко Артем Прима Дмитрий Пидручный
Место
Финляндия
Тег
Сборная Украины по биатлону
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