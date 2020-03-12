Украинцы попали в топ-20 на Кубке мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону неудачно стартовала на восьмом этапе Кубка мира по биатлону. Лучший результат показал Дмитрий Пидручный, заняв 19-е место

Этап соревнований в Контиолахти открыл мужской спринт на 10 км. В нем нашу команду представляли пять участников Артем Прима (3 стартовый номер), Дмитрий Пидручный (19), Сергей Семенов (55), Руслан Ткаленко (61) и Антон Дудченко (95).

Дмитрий Пидручный

Первым на гонку вышел Прима и сумел пройти дистанцию без промахов, но это не помогло ему занять место даже в десятке. На момент финиша он находился на втором месте, но проиграл лидерам в скорости и занял итоговое 22-е место с отставанием в 1:19 от победителя.

Капитан сборной Украины стартовал вторым среди представителей нашей команды и неудачно отработал на первом огневом рубеже, заработав один штрафной круг. Чистая стрельба на "стойке" позволила Пидручному обойти Приму и финишировать на 19-й позиции в 1:13 от лидера.

Другие представители нашей команды выступили неудачно, пролетев мимо топ-50.

Победителем мужского спринта стал норвежец Йоханнес Бе, сумев пройти дистанцию за 21:53. "Серебро" и "бронза" остались за французами – Фуркадом (+21,0) и Жакленом (+21,3).

Результаты мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный выдал безумный последний круг в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место.

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