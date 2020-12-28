Украинцы финишировали последними в Рождественской гонке преследования

Украинцы Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный заняли девятое место в Рождественской гонке преследования, которая прошла в немецком Рупольдинге.

Наши соотечественники, после того как попали в пятерку лучших в масс-старте, не смогли удержать завоеванные позиции. "Желто-синих" снова подвела неточность на стрельбе, а также физическая готовность.

Уже на первом же круге Семеренко допустила один промах, а на втором Пидручный дважды угодил в "молоко", чем поставил крест на шансы команды попасть в призы. По итогу украинцы финишировали последними, отстав от первого места на 2 минуты 40 секунд.

Победу, как и в масс-старте, одержали россияне, которые опередили сразу две немецкие команды. Интересно, что определить бронзового призера организаторам пришлось с помощью фотофиниша, где неудачниками стали итальянцы.

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