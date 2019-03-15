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Украинский чемпион мира по биатлону пропустит эстафету

1.4тЧитать материал на украинском

Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не будет участвовать в эстафете чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Ранее наш спортсмен завоевал "золото" мирового первенства в гонке преследования.

Тренер украинской сборной Юрай Санитра принял решение не включать его в состав на гонку 16 марта.

"У меня очень много аргументов, почему в эстафете не будет стартовать Дима. Он был готов и хотел бежать, но я принял такое решение. По той информации о его физическом состоянии, которая у меня есть, и исходя из тактики на этот чемпионат, эстафету ему лучше пропустить. У Пидручного уже за спиной четыре тяжелых старта, в которых он далеко заходил за границу своих физических возможностей", - цитирует наставника нашей команды официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

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Санитра решил поберечь чемпиона мира, так как значительная перегрузка может стоить спортсмену слишком дорого.

"Карьера у Пидручного не заканчивается на этом сезоне. И я не хочу допустить ошибку, чтобы загрузить его так, что он будет из этого состояния выходить очень долго. Уверен, что те спортсмены, которые получили возможность выступить, сделают все для того, чтобы завтра занять как можно более высокое место. Пидручный сегодня и завтра будет проводить легкие тренировки и готовиться к масс-старту", - рассказал о своих планах тренер.

В субботней эстафетной гонке в составе мужской сборной выступят Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы Анаcтасия Меркушина и Дмитрий Пидручный вошли в топ-5 одиночной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Наши спортсмены опередили россиян.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
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