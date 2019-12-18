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18 декабря • обновлено в 17:19
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Украинский биатлонист с большим отрывом выиграл "золото" Кубка IBU

1.7т
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Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл короткую индивидуальную гонку на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Сергей Семенов

Сергей Семенов

Украинец допустил один промах, однако сумел финишировать первым с результатом 40 минут 36,9 секунд.

Второе место завоевал немец Лукас Фрацшер. С двумя промахами спортсмен проиграл Семенову 50,7 секунд. Третьим финишировал норвежец Ларс-Хельге Биркеланд – у него тоже два промаха, а отставание от украинца составило ровно 1 минуту.

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Помимо победителя Семенова, Украину в гонке представляли Андрей Доценко (13-е место), Богдан Цымбал (21-е), Виталий Труш (57-е) и Тарас Лесюк (64-е).

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина назвала состав на 3-й этап Кубка мира по биатлону, который начнется в четверг, 19 декабря в Анси (Франция).

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок IBU
Персона
Сергей Семенов
Место
Австрия
Тег
Сборная Украины по биатлону
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