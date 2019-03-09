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Украинский биатлонист показал феноменальный результат в спринте чемпионата мира

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Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный показал четвертый результат в спринтерской гонке чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Наш спортсмен уступил всего 0,3 секунды бронзовому призеру соревнований.

Пидручный отработал чисто на обеих огневых рубежах и продемонстрировал пятый результат ходом. На финише наш биатлонист соревновался с французом Кантеном Фийоном Майе, который опередил украинца на 0,3 секунды и поднялся на третью ступень пьедестала.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Победителем гонки, несмотря на один промах в стрельбе стоя, стал лидер зачета Кубка мира Йоханнес Тингнес Бе, а россиянин Александр Логинов завоевал серебро соревнований.

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Украинский биатлонист показал феноменальный результат в спринте чемпионата мира

Еще три украинских биатлониста не сумели чисто отстреляться и в итоге оказались за пределами топ-40 гонки. Руслан Ткаленко с одним промахом пришел к финишу 42-м, Артема Тищенко подвела стрельба стоя и плохая скорость - 81-й результат, а Виталий Труш с тремя неточными выстрелами расположился на 94-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские биатлонистки неудачно выступили в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Наша команда в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной не сумели побороться даже за попадание в двадцатку лучших.

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Тема
чемпионат мира по биатлону
Персона
Дмитрий Пидручный
Место
ШвецияЭстерсунд
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