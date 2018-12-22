Украинский биатлонист показал феноменальный результат на Кубке мира

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в цветочную церемонию гонки преследования Кубка мира в чешском Нове-Место.

Несмотря на сильный ветер, нашему спортсмену удалось допустить всего один промах и финишировать шестым.

Йоханесс Бе в невероятной борьбе завоевал "золото". Россиянин Александр Логинов на финише опередил Тарьея Бе, став серебряным призером гонки. Мартен Фуркад, который провалил спринт, продемонстрировал свой класс и, отстрелявшись на "ноль", финишировал пятым.

Новости Украинки провели блестящую гонку на Кубке мира по биатлону

Украинцы Сергей Семенов и Артем Прима допустили по шесть промахов. В итоге Семенов пришел к финишу 31-м, а Прима - 34-м. Тем не менее, добытые в гонке очки позволили Артему завоевать место в масс-старте, который пройдет 23 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт. Россиянин выиграл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.