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16 января • обновлено в 17:19
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Украинские биатлонисты сотворили сенсацию на Кубке мира

1.7т
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В немецком Рупольдинге прошла спринтерская мужская гонка на 5-м этапе Кубка мира по биатлону. Украинцы показали на ней отличные результаты и были близки к тому, чтобы попасть в призеры.

Гонка прошла в хороших погодных условиях: плюсовая температура и большая влажность снежного покрытия способствовала тому, что биатлонисты вышли на свежую укатанную трассу (женский спринт состоялся днем раньше) и смогли показать высокие скорости на дистанции. Украину представляли Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов и Богдан Цымбал.

Артем Прима

Артем Прима

Особые надежды возлагались на Пидручного, который вернулся в гонки после небольшого перерыва, связанного с рождением сына, и выглядел очень свежим. И Дмитрий не подвел, чисто пройдя огневые рубежи и показав отличную скорость. На момент своего финиша Пидручный занимал первое место, опережая пятерых сильных спортсменов. Правда, затем свое веское слово сказал Мартен Фуркад, опередивший и украинца, и своего соотечественника Фийона-Майе.

Зачин Пидручного поддержал Прима, отлично отстрелявший на "ноль" и стрелой примчавшийся к финишу с четвертым на тот момент результатом. Это уже было выше, чем Пидручный: у обоих украинцев при этом оставались хорошие шансы на попадание в топ-10.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

Парад приятных неожиданностей от украинских спортсменов продолжили менее рейтинговые участники: Дудченко и Семенов также идеально закрыли все мишени, не допустив ни одного промаха, хотя по скорости, конечно, они не могли составить конкуренцию лидерам.

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Сенсация от украинцев! Кубок мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

Лишь последний украинский участник – Богдан Цымбал – пробежал два штрафных круга, допустив по одному промаху на стрельбе лежа и стоя.

Украинские биатлонисты сотворили сенсацию на Кубке мира

В итоге Прима и Пидручный в таблице гонки оказались на расстоянии одной позиции (у Артема – 8-я, у Дмитрия – 10-я), а Семенов и Дудченко заняли места рядом в четвертом десятке – 36-е и 37-е соответственно. Результат Цымбала – 88-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пидручный совершил настоящий подвиг в масс-старте Кубка мира по биатлону.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Германия Рупольдинг
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Были близки стать призерами - эпохальное событие. Полагаю, и стали бы призерами, но Путин купил судей, и они не отдали победу свидомым по надуманному поводу - у спортсменов Украины отсутствовали лыжи.
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