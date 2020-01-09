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9 января • обновлено в 17:49
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Украинские биатлонистки провально выступили на Кубке мира

1.3т
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В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону-2019/20. Первые медали нового 2020 года разыгрывались среди женщин, которые преодолевали спринтерскую дистанцию 7,5 км.

К сожалению, ни одной из украинских участниц не удалось показать высокий результат. На старт вышли пять представительниц "сине-желтой" сборной – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, а также сестры Валя и Вита Семеренко – и все оказались далеко за пределами топ-10.

Елена Пидгрушная (на переднем плане)

Елена Пидгрушная (на переднем плане)

Следует отметить, что гонка проходила в условиях очень плохой видимости из-за тумана и был риск переноса соревнований на другой день. Однако вряд ли это может служить оправданием слабым результатам украинок. Лучшей среди них оказалась Юлия Джима, занявшая 16-е место с одним промахом. Победительнице гонки – норвежке Марте Олсбю-Ройселанн – Юлия проиграла 1 минуту 53 секунды.

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Валентина Семеренко оказалась в результате 25-й, а Елена Пидгрушная, праздновавшая свой 33-день рождения, финишировала на 36-м месте. Еще хуже результат у Меркушиной (46-я) и Виты Семеренко (52-я).

Украинские биатлонистки провально выступили на Кубке мира

Помимо норвежки Олсбю-Ройселанн, в тройку призеров попали также Дениз Херрман (Германия) и Жюли Симон (Франция).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону понесла еще одну кадровую потерю на Кубке мира.

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Автор
Денис Карпов
Персоны
Юлия Джима Елена Пидгрушная
Место
Германия Оберхоф
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