Украинские биатлонистки провалили спринт на Кубке мира

В среду, 15 января, стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Его программу открывал женский спринт на 7,5 км.

Представительницы Украины выступили неудачно, не сумев попасть в первую двадцатку. В состав нашей сборной вернулась Вита Семеренко, пропустившая почти весь предыдущий этап Кубка мира в Оберхофе. Другими представительницами Украины в спринте стали Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Дарья Блашко.

Первой украинкой, вышедшей на дистанцию, стала Пидгрушная. Она допустила один промах уже во время первой стрельбы и еще два – во время второй. Это позволило ей занять 40-е место с отставанием в 1:58 от лидера. Юлия Джима показала себя лучше соотечественницы, совершив один неточный выстрел, что помогло ей финишировать на 29-й позиции в 1:41 от первого места.

Елена Пидгрушная Korrespondent.net

Неудачным выдался сегодняшний день для сестер Семеренок. В особенности это касается Вали, которая заработала три штрафных круга по итогу выступления на первом огневом рубеже. Чистая стрельба из положения стоя не помогла ей существенно улучшить свое положение – 58-я позиция и отставание в 2:25 от лидера. Вита Семеренко имела хорошие шансы побороться за попадание в двадцатку, но допустила один промах на втором огневом рубеже и заняла 34-е место (+1:50).

Последней среди украинок стартовала Дарья Блашко и, совершив один промах во время первой стрельбы, финишировала лишь на 67-й позиции (+2:39).

По итогам женского спринта в гонку преследования попали все украинки, кроме Дарьи Блашко, которая не сумела попасть в топ-60.

Первое место в сегодняшней гонке заняла норвежка Тирилл Экхофф, а "серебро" и "бронзу" завоевали шведка Ханна Эберг (+29,7) и итальянка Доротея Вирер (+36,8), соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский биатлонист Дмитрий Пидручный провел блестящую концовку в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

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