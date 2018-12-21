Украинки провели блестящую гонку на Кубке мира по биатлону

Четыре украинских биатлонистки вошли в топ-20 лучших в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Всего в шаге от цветочной церемонии остановилась Вита Семеренко, которую десятые секунды отделили от шестого места в гонке. Капитан сборной Украины Елена Пидгрушная, несмотря на один промах, показала 13-й результат. Анастасия Меркушина отстрелялась чисто, но пришла к финишу 14-й, а Валя Семеренко замкнула топ-15 лучших спортсменок.

Еще одна украинка Юлия Джима вернулась после болезни и финишировала 41-й.

Вита Семеренко

Лидером гонки стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, опередив на 4,5 секунды немку Лауру Дальмайер и на 6,2 секунды – словачку Паулину Фиалкову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в спринтерской гонке этапа Кубка мира в чешском Нове Место один из фаворитов - француз Мартен Фуркад завалил стрельбу, допустив 4 промаха, и в итоге финишировал 43-м. "Золото" соревнований добыл норвежец Йоханесс Бе.