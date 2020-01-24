Украинки провалили индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

Женская сборная Украины провально начала шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке индивидуальной гонкой на 15 км.

Наши спортсменки подошли к ней в неоптимальном составе – в рамках плановой ротации этап пропускают сестры Семеренко. Их заменили Дарья Блашко и Юлия Журавок, которая дебютировала на гонке Кубка мира в нынешнем сезоне. Кроме них на трассу в Поклюке вышли Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Юлия Джима

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха. Она отстала от первого места на 3:35. Елена Пидрушная и Анастасия Меркушина допустили по три промаха. Это позволило им оказаться лишь на 40-м и 37-м местах, соответственно, с отставанием в почти шесть минут от лидера.

Дарья Блашко и Юлия Журавок провалили стрельбу, заработав по 4 штрафных минуты. Они заняли 77-е и 68-е места, соответственно.

Победительницей индивидуальной гонки стала немка Денис Херрман, сумев преодолеть 15 км за 41:33 минуты. "Серебро" осталось за шведкой Ханной Эберг, которая отстала от лидера на 59 секунд, а "бронза" – француженке Анаис Бескон (+1:15).

Результаты женской индивидуальной гонки на 6-м этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины также не сумела удачно выступить в индивидуальной гонке на 20 км в словенской Поклюке.

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