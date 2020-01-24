Главная Новости
24 января • обновлено в 17:12
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Украинки провалили индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

452
Читать материал на украинском

Женская сборная Украины провально начала шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке индивидуальной гонкой на 15 км.

Наши спортсменки подошли к ней в неоптимальном составе – в рамках плановой ротации этап пропускают сестры Семеренко. Их заменили Дарья Блашко и Юлия Журавок, которая дебютировала на гонке Кубка мира в нынешнем сезоне. Кроме них на трассу в Поклюке вышли Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

Юлия Джима

Юлия Джима

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха. Она отстала от первого места на 3:35. Елена Пидрушная и Анастасия Меркушина допустили по три промаха. Это позволило им оказаться лишь на 40-м и 37-м местах, соответственно, с отставанием в почти шесть минут от лидера.

Дарья Блашко и Юлия Журавок провалили стрельбу, заработав по 4 штрафных минуты. Они заняли 77-е и 68-е места, соответственно.

Победительницей индивидуальной гонки стала немка Денис Херрман, сумев преодолеть 15 км за 41:33 минуты. "Серебро" осталось за шведкой Ханной Эберг, которая отстала от лидера на 59 секунд, а "бронза" – француженке Анаис Бескон (+1:15).

Результаты женской индивидуальной гонки на 6-м этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Результаты женской индивидуальной гонки на 6-м этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке

Новости
Кубок мира по биатлону: где смотреть 6-й этап – расписание трансляций и результаты

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины также не сумела удачно выступить в индивидуальной гонке на 20 км в словенской Поклюке.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Дарья Блашко Юлия Журавок Юлия Джима Елена Пидгрушная Анастасия Меркушина
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги