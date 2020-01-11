Украинки попали в топ-6 эстафеты Кубка мира по биатлону

В немецком Оберхофе завершилась женская эстафетная гонка в рамках 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины, выступавшая в своем оптимальном составе, не смогла побороться за медали.

Сборную Украины в эстафете 4 по 6 км представляла вполне традиционная четверка последних лет – Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная. Гонка проходила в неплохих погодных условиях – туман, мешавший биатлонистам показать свои лучшие качества в два предыдущие дня, на женском и мужском спринтах, наконец рассеялся.

Юлия Джима

Однако уже первый этап показал: шансы на высокие места у Украины призрачные. Самая молодая украинская участница Анастасия Меркушина провалила стрельбу стоя, отправившись на штрафной круг, и передала эстафету своей напарнице Джиме, будучи лишь 17-й.

На втором и третьем этапах Джима и Валя Семеренко попытались сделать максимум возможного, чтобы компенсировать ошибки своей младшей коллеги. Джима, использовавшая на двух огневых рубежах всего один запасной патрон, вначале переместила Украину на 11-е место, а затем Валя с тремя доппатронами подняла команду в топ-7. Учитывая нестабильное выступление сильнейших коллективов (в лидирующей группе на первый план выходила то одна, то другая команда), луч надежды все же блеснул для украинских поклонников.

Пидгрушная, оказавшаяся в своей стихии, бросилась в погоню! Стрельба в ее исполнении получилась идеальной – десять закрытых мишеней из десяти на двух рубежах! При этом отставание от третьего места оставалось критическим, однако все же был шанс на попадание в топ-5.

Елена Пидгрушная

К сожалению, на последнем километре составить конкуренцию Швейцарии, не говоря уже о сборной Германии, за которую финишировала Дениз Херрман, Елене не удалось. Однако и шестое место можно назвать отличным результатом для команды Украины в сложившейся ситуации.

Убедительную победу одержали норвежки, у которых на последнем этапе бежала Тириль Экхофф. Сборная Швеции завоевала "серебро", а "бронза" - у француженок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Артем Прима финишировал в топ-15 спринтерской гонки на Кубке мира по биатлону в Оберхофе.

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